‘Rel rond Johan Derksen kwam Johnny en John de Mol wel erg goed uit’

Nu Johan Derksen na een Ruttiaanse ontsnapping – sorry zeggen en gewoon weer doorgaan alsof er niets is gebeurd – terugkeert op de buis, wil Ellen Deckwitz het nog even hebben over de timing van het verkrachtingsschandaal. “Johan Derksen begon op 26 april zijn kaarsanekdote nadat hij het in het programma had opgenomen voor Johnny de Mol, die net weg was bij zijn programma HLF8 omdat er berichten naar buiten waren gekomen dat hij zijn ex zo zwaar had mishandeld dat er sprake kon zijn van poging tot doodslag. Nu geloof ik niet zo snel in complotten, maar de rel rond Johan Derksen kwam Johnny de Mol - en ook zijn vader John - wel erg goed uit. Het waren twee vliegen in een klap. Het leidde af van de aangifte tegen junior en zorgde dat de kijkcijfers van senior de lucht inschoten.”