Rel om antisemitisme op Documenta, de prestigieuze kunsttentoonstelling in Duitsland

Documenta, een van de belangrijkste kunsttentoonstellingen ter wereld, heeft in allerijl een van de kunstwerken afgedekt nadat bezoekers kort na de opening ontdekten dat er sprake was van antisemitische karikaturen. Het gaat om een installatie van het Indonesische progressieve collectief Taring Padi. Het werk, getiteld People’s Justice, stamt uit 2002 en bestaat uit een gigantisch spandoek waarmee de slachtoffers van de dictatuur van generaal Soeharto (1967-1998) worden herdacht. Het toont een groot aantal karikaturen waaronder een in militair uniform gekleed varken met een helm waarop Mossad staat. Een ander figuur verbeeldt een orthodoxe jood met bloeddoorlopen ogen die een insigne van de SS draagt.

Taring Padi biedt in een verklaring excuses aan en zegt dat het niet de bedoeling is dat het werk antisemitisch is. De makers stellen dat de betekenis van de karikaturen hen is ontgaan als gevolg van culturele verschillen.

Volker Beck, parlementslid voor de Grünen en tevens voorzitter van het Deutsch-Israelische Gesellschaft, neemt geen genoegen met de excuses en overweegt aangifte. "In Duitsland is antisemitisme strafbaar."

Al voor opening van de tentoonstelling ontstonden er discussies waarin Documenta van antisemitisme werd beschuldigd. Reden daarvoor was de aanwezigheid van Palestijnse kunstenaars en de afwezigheid van Israëlische. Documenta, een internationale tentoonstelling die iedere vijf jaar wordt gehouden, is dit jaar samengesteld door een kunstenaarscollectief uit Jakarta en legt de nadruk op kunstenaars uit gebieden die in het internationale kunstcircuit weinig tot niet aan bod komen.