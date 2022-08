Reizigers urenlang gestrand in Eurotunnel onder het Kanaal

24 aug. 2022 - 8:16

Is goed aangepakt , in de service tunnel ben je veilig bij een calamiteit . Deze incidenten komen ook wel voor bij de vrachtwagen treinen . Ik heb 2x in m,n uk tijd in de servicetunnel gestaan en 1x 3 uur in de treinwagon onder in tunnel stil gestaan dat was wel behoorlijk lastig , want geen licht of airco.