Reizigers opnieuw urenlang opeengepakt in de rij door puinhoop Schiphol: 'Een clusterfuck'

Als het aan reisbrancheorganisatie ANVR ligt, wordt het leger ingezet om de beveiliging op Schiphol op orde te krijgen. Dat zegt directeur Frank Oostdam tegen RTL Nieuws . Dinsdag stonden reizigers opnieuw uren opeengepakt in de rij op de luchthaven.

Een maand geleden begonnen de bagagemedewerkers van KLM een wilde staking om aandacht te vragen voor de slechte arbeidsomstandigheden. Zo belandden veel reizigers aan de start van de voorjaarsvakantie in lange rijen. De medewerkers worden slecht betaald en maken lange dagen, ook omdat de luchthaven sinds de coronacrisis kampt met een tekort aan personeel. Uit een reportage van Volkskrant-journalist Jeroen van Bergeijk, die een maand undercover als bagagemedewerker aan de slag ging, bleek wat ‘ een hondenbaan ’ het is.

Daar kwam de afgelopen dagen nog eens een tekort aan beveiligers bij. Maandag leidde dat volgens ooggetuigen zelfs tot gevechten tussen beveiligers en muitende reizigers. De marechaussee moest eraan te pas komen om de situatie onder controle te krijgen. ANVR-directeur Oostdam spreekt van een ‘beschamende vertoning’ op Schiphol en gaat ervan uit dat de problemen voorlopig nog niet zijn opgelost: ‘Ik denk dat we de komende weken tot en met de zomervakantie rijen zullen houden.’

Volgens Oostdam is de drukte niet alleen vervelend voor de reizigers, maar ook schadelijk voor het imago van Schiphol. Uit een inventarisatie van NH Nieuws blijkt dat hij daar weleens gelijk in kan hebben. Reizigers uit zowel binnen- als buitenland laten vernietigende recensies achter over de luchthaven. ‘The worst airport ever,’ vatte een Duitse toerist het samen.