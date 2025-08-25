Reizigers naar VS steeds angstiger voor politieke vervolging, experts adviseren smartphone thuis te laten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 291 keer bekeken • bewaren

Kunstenaars, wetenschappers maar ook gewone reizigers voelen zich niet meer veilig als ze naar de VS reizen. Reden daarvoor is dat onder de regering van Trump checks plaatsvinden om te zien of bezoekers geen politieke overtuigingen hebben die de presdient en zijn trawanten niet zinnen. Voor de Canadese comedian Keith Serry, die al 35 jaar optreedt in de VS, is het reden af te zien van deelname aan het Fringe festival in New York.

"Het feit dat we gecontroleerd worden op onze meningen als we een land binnen willen gaan dat tot voor kort nog een voorbeeld voor democratie wilde zijn. Ja, dat maakt dat ik me heel erg ongemakkelijk voel," verklaart Serry, die zelf ook advocaat is, tegenover The Guardian. "Het komt er uiteindelijk toch op neer dat je geen bewijzen bij je wilt hebben van je 'verkeerde meningen'."

Bezoekers aan de VS kunnen aan een indringend onderzoek worden onderworpen waarbij ze de autoriteiten toegang moeten geven tot hun meest intieme informatie. Ook worden postings op soclale media gecontroleerd op hun politieke aanvaardbaarheid voor de Trump regering.

In maart werd een Franse wetenschapper de toegang tot het land geweigerd nadat zijn telefoon doorzocht was. Een Australische schrijver belandde in de gevangenis nadat de autoriteiten artikelen van zijn hand lazen over protesten tegen Israël. Het is een behandeling die steeds meer reizigers treft. Dat heeft er toe geleid dat een fors aantal landenm, waaronder Canada en Australië, reizigers waarschuwen voor het doorzoeken van digitale gegevensdragers zoals smartphones en laptops.

Experts adviseren om bij reizen naar de VS zogeheten 'burner phones' te gebruiken, oftewel goedkope prepaid toestellen die verder geen gegevens bevatten. Dergelijke toestellen zijn al langer populair bij criminelen die willen voorkomen dat de politie bewijs kan verzamelen maar raken nu ook in zwang bij gewone burgers. In Canada wordt het advies zelfs door overheidsinstellingen aan de eigen medewerkers gegeven als ze naar de VS moeten reizen. Overigens raadt Canada ambtenaren inmiddels af naar het buurland te gaan.

Andere reizigers zetten handigheidjes als toegang via gezichtsherkenning uit in een poging te voorkomen dat autoriteiten ongewenst hun digitale privéleven binnendringen. The Guardian sprak diverse personen die zeggen dat ze helemaal afzien van reizen naar de VS. Dat is de veiligste optie.