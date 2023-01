Reizen met de trein slechter dan ooit, maar kan nog een stuk slechter

Reizen met de trein is in geen tijden zo erbarmelijk geweest als het in 2022 was. Dat blijkt uit cijfers van ProRail. De spoorwegbeheerder laat weten ontevreden te zijn met de geleverde eigen prestaties en die van vervoerder NS. Toch lijkt de kans groot dat de situatie in 2023 eerder verslechtert dan verbetert.