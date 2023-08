Reizen in de spits fors duurder, demissionair kabinet zet sein op groen voor NS Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Vanaf 2025 wordt reizen met de trein in de spits een stuk duurder. Een langgekoesterde wens van de Nederlandse Spoorwegen gaat daarmee in vervulling, met dank aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat zijn goedkeuring heeft verleend. Dat meldt de Volkskrant vrijdag.

De afgelopen maanden hebben de NS en het ministerie onderhandeld over de nieuwe vergunning voor gebruik van het spoor. De huidige hoofdrailnetconcessie eindigt in 2024. Een van de veranderingen in de nieuwe concessie, is dat de NS niet langer het alleenrecht heeft om te reizen op internationale bestemmingen als Londen, Parijs en Berlijn.

Ingrijpender is de tariefswijziging voor reizen in de spits. NS-baas Wouter Koolmees (oud-Kamerlid en -minister namens D66) zei eerder al graag het reizen in de spits duurder te willen maken. Vanaf 2026 zelfs met ‘tientallen procenten’. Reizen buiten de spits zou daarentegen goedkoper moeten worden. Tegelijkertijd hoeft de NS niet meer te betalen voor de concessie, zoals voorheen het geval was, maar krijgt het bedrijf voortaal 13 miljoen euro per jaar subsidie.

Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) van Openbaar Vervoer zegt de nieuwe concessie eind augustus naar de Tweede Kamer te sturen. In september, vlak voor de nieuwe verkiezingen, wordt erover gedebatteerd. De spitsheffing is uitermate omstreden, zowel bij reizigers die geen andere mogelijkheid hebben dan reizen in de spits, en bij een groot deel van de Tweede Kamer. De NS probeert de heffing al jaren door te voeren. In 2010 en 2017 werd dit ook al geprobeerd, maar het parlement ging daar niet mee akkoord.