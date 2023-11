Reisorganisatie komt met 'kindvrije zone' mensen tegemoet die kinderen in vliegtuigen he-le-maal zat zijn

4 nov. 2023 - 11:24

"Zaterdag vertrok voor het eerst een vliegtuig dat rekening houdt met reizigers die totaal niet op kinderen in de buurt zitten te wachten". Ik denk dat we dit voor 95% van die reizigers beter onder woorden kunnen brengen: " "Zaterdag vertrok voor het eerst een vliegtuig dat rekening houdt met reizigers die totaal niet op onopgevoede kinderen in de buurt zitten te wachten". Er is niets mis dat je jouw kinderen leert dat ze hun gemak houden.