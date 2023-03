Registratieplicht en overijverige gemeenten draaien kringloopwinkels de nek om Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 197 keer bekeken • bewaren

Kringloopwinkels maken zich grote zorgen om hun voortbestaan nu de overheid van plan is een registratieplicht in te voeren voor goederen. Zowel de winkels als de donateurs moeten dan voortaan verplicht bijhouden welke spullen worden afgeleverd en doorverkocht. Ondoenlijk, zeggen de kringloopwinkels, die vrezen door de aanstaande regelgeving hun deuren te moeten sluiten.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een wet aangepast die de “bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten” moet verbeteren. De wetswijzigingen houden in “dat alle opkopers en handelaren zoals kringlooporganisaties verplicht worden om een Digitaal Opkopersregister (DOR) in te richten. In het DOR moeten tweedehands goederen (fietsen, kleine elektrische apparaten, sieraden en kunstvoorwerpen) en de personen die deze goederen aanbieden, worden geregistreerd.”

Het gaat niet om een ijzeren wet, maar om een hulpmiddel. Gemeenten mogen zelf kiezen of en hoe ze kringloopwinkels controleren. In sommige gemeenten zal het wel loslopen, maar andere, overijverige gemeenten kunnen het kringloopwinkels knap lastig maken. Dat bleek bijvoorbeeld al in Den Haag, waar boa’s op de stoep stonden met een pakket aan eisen. Intimiderend, zegt directeur van kringloop Rataplan Gert-Jan Dekker in het NOS Radio 1 Journaal.

Dekker maakt ook duidelijk waarom het voor Kringloopwinkels ondoenlijk is om aan de registratieplicht te voldoen: Wij zijn geen opkopers. Mensen schenken hun gebruikte voorwerpen aan ons. Het lijkt me sterk dat een dief bij ons zijn gestolen goederen gratis komt afleveren."

Ook Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) ziet geen heil in de strenge registratieplicht. Zij laten weten: “Het wordt kringlooporganisaties zo erg moeilijk gemaakt om hun circulaire impact te maken. Terwijl de overheid juist doelstellingen heeft om in 2050 volledig circulair te zijn. De registratieplicht is funest voor die ambitie en de kringloop wordt met deze beslissingen vakkundig om zeep gebracht.”