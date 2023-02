Regionaal ov staakt een week

Tot en met vrijdag rijden er vanwege een staking minder bussen en treinen van regionale vervoerders. Met name in de regio Dordrecht, de Achterhoek en Limburg zijn de gevolgen merkbaar voor reizigers, voorspelt FNV.

De NOS schrijft: “Bij eerdere stakingen was het loonaanbod van de werkgevers 5 procent. Inmiddels zijn ze gestegen naar 8, met nog eens 3 procent volgend jaar april. Maar dat is volgens vakbond FNV niet genoeg. Volgens bestuurder Streekvervoer Edwin Kuiper zit het probleem niet in de verhoging voor dit jaar. Probleem is vooral dat werknemers volgend jaar de gestegen inflatie "zelf moeten opvangen". De loonsverhoging moet volgens de vakbond naar 10 procent dit jaar, en voor 2024 naar 4 procent.”