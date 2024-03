Regeringspartij van kandidaat-EU-lidstaat Georgië wil strikte anti-LHBTQ-wet invoeren

De Georgische regeringspartij Kartoeli Otsneba (Georgische Droom) heeft een wetsvoorstel ingediend dat de rechten van de LHBTQ+-gemeenschap ernstig inperkt. Zo moeten onder meer adoptie door koppels van hetzelfde geslacht en ook geslachtsveranderingen verboden worden. Dat meldt de VRT . Georgië is sinds vorig jaar kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie.

Nu al is het voor LHBTQ’ers niet makkelijk in Georgië. Een overgrote meerderheid van de bevolking keurt homoseksuele relaties af en huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn er niet toegestaan. Volgens de Georgische oppositie is het nieuwe wetsvoorstel een strategische zet om bij de parlementsverkiezingen van oktober de conservatieve stem te winnen.