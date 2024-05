Regering VS geeft Oekraïne groen licht voor bombardementen op Russisch grondgebied

De VS en andere westerse landen, waaronder Nederland, leveren al ruim twee jaar wapens aan Oekraïne om zich te verdedigen tegen de Russische invasiemacht. Maar tot voor kort stelden de NAVO-landen de eis dat de Oekraïners die wapens alleen zouden inzetten in Oekraïne zelf, omdat ze vreesden anders meegesleurd te worden in de oorlog tegen Rusland.

Dat is veranderd nu Rusland een nieuw offensief is begonnen in de grensregio bij Charkiv, zo meldt ANP. De Russen hebben daar enkele kilometers van Oekraïne ingenomen, maar vallen het buurland nog altijd voornamelijk aan vanuit Rusland. Bommenwerpers stijgen op vanaf luchtmachtbases in Rusland en vuren hun lading af zonder daarbij het Oekraïens luchtruim te schenden. Tot nu toe stond Oekraïne daar machteloos tegenover.