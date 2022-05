Regering, trek de manke bestaanszekerheid recht Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 125 keer bekeken • bewaren

Ahmed Marcouch Burgemeester van Arnhem

Voor de meisjes en jongens van Arnhem, hun ouders en andere volwassenen.

Wat willen jullie later worden, schreef ik de kinderen vandaag op 1 mei. Werk is mooi, maar de oneerlijk georganiseerde bestaanszekerheid sloopt in onze stad de werkers. 'Ik word automonteur, want ik hou van auto’s', vertrouwde een jongen mij onlangs toe op Leerpark Presikhaaf. Een goed argument, mijn vader zag liefst dat ik ook automonteur werd, met later in Marokko een garage ter overleving van mijn hele familie. Anno nu willen wij léven, gelukkig.

Bestaanszekerheid loopt mank

Bij je ouders strijden nu vreugde en verdriet om voorrang, schreef ik. Want de meeste volwassenen houden van hun werkresultaten, collega's en tevreden afnemers. Maar hun slijtage… onze kinderen zien in Arnhem-Oost onder hun ogen gebeuren dat hun ouders gebukt gaan onder de maandelijkse vaste lasten, hoe hard zij ook werken. Vandaar de vraag of we vandaag resultaten vieren of vechten voor werkende armen en voor starters zoals onze Arnhemse jongeren. Onze bestaanszekerheid loopt nu zo totaal mank, dat ook onze rijken zich ongemakkelijk gaan voelen. Want zonder de zekerheid van het bestaan, vinden wij geen succes en geluk.

Drama in Arnhem-Oost

Intussen volstrekt zich in Arnhem-Oost een groot drama. De schoolvriend van de autoliefhebber voegde namelijk mismoedig toe: 'Wij zitten hier op een vmbo, dat is heel erg'. Inderdaad kleven aan de Hollandse Droom van dubbeltje naar kwartje bloed, zweet en tranen. Zoals ontmoedigend onderwijs, fout lokgeld van criminelen en blind discrimineren. Het ergste is als vooroordelen van een ander onder jouw eigen huid kruipen. Dus zijn wij aan het werk met vorming en opvoeding in de pedagogische wijk voor Arnhem-Oost: alle opvoeders rond de kinderen van wieg tot baan, voor de voorschool en verlengde schooldag, vormend jongerenwerk, opvoedende sport, lerende stages, zinnige startersbanen, met erbij ook actieve ambassadeurs en aandachtige mentoren.