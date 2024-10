Regering roept Toyota Yaris-crisis uit

Het ultrarechtse kabinet heeft het alleen maar over asielzoekers. Maar welk deel van welk probleem lost de regering daarmee op, vraagt Arjen Lubach zich af in De Avondshow met Arjen Lubach. “De zorg staat onder druk, er zijn te weinig huizen. Maar dat komt natuurlijk niet alleen door migratie. Dat komt ook door stikstof, vergrijzing, personeelstekort, het feit dat Francine niet meer bij René wil wonen omdat ze eindelijk een keer voor zichzelf heeft gekozen.”

En migratie is niet hetzelfde als asiel. Asiel is een deel van de migratie, legt Lubach uit. Het gaat bijna nooit over de arbeidsmigratie. En zo draait de discussie voortdurend om slechts een stukje van een deel van het probleem.

“Het is alsof de regering het fileprobleem wil oplossen en het alleen maar heeft over mensen in een Toyota Yaris. Dat je dan hoort: ‘We kijken naar manieren om het parlement buitenspel te zetten in de strijd tegen de Toyota Yaris’. ‘We willen het strengste Toyota Yaris-beleid ooit.’ ‘We willen voor alle Toyota Yarissen een parkeergarage bouwen in Oeganda.’ Er komt een nieuw ministerie voor Toyota Yaris en File, met een minister die zegt: ‘Ik ben een verkeersbord.’ En dan heb je ook nog journalisten die vragen op Twitter: ‘Wie is er wel eens aangereden door een Toyota Yaris? Dan schrijf ik daar een stukje over.’”