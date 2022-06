Regering Boris Johnson stuurt aan op handelsoorlog met de EU Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 139 keer bekeken • bewaren

De Britse regering heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee de moeizaam overeengekomen Brexit-afspraken over Noord-Ierland eenzijdig kunnen worden opgezegd.

Volgens de huidige afspraken moet Noord-Ierland de regels voor de Europese interne markt blijven volgen. Op die manier wordt voorkomen dat er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland komt. In plaats daarvan ligt de grens in zee: tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Het gevolg is dat er allerhande beperkingen gelden voor de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

De regering-Johnson wil om die reden nu af van de afspraken die de premier zelf heeft gemaakt met de Europese Unie. Daarmee stuurt de Britse regering aan op een handelsoorlog met de EU.

Een meerderheid van het Noord-Ierse parlement is het oneens met de plannen van de Britse regering. In een brief aan Johnson schrijven de Noord-Ieren dat het voorstel indruist tegen de wensen van de meeste bedrijven en de meeste Noord-Ieren.