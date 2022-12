Enorme regenboogvlag gestolen van kerkgevel in Monnickendam, vermoeden van homohaat

In de Noord-Hollandse plaats Monnickendam is een meer dan 20 meter lange regenboogvlag van de kerkgevel gestolen. Het symbool van de LHBTI-beweging werd aan de Grote Kerk gehangen uit solidariteit met de door discriminatie getroffen dominee. De kerk werd eerder onaangenaam verrast door het intolerante gedrag van de christelijke band InSalvation die een optreden afzegde na te hebben vernomen dat de mannelijke dominee getrouwd is met een man.

Zondagavond werd daarom een liefdesconcert verzorgd in de kerk. Honderden belangstellenden waren op dat Love Love concert afgekomen. Om een duidelijk statement te maken werd de grote regenboogvlag van de de Protestantse Gemeente in Amsterdam aan de gevel bevestigd.

Dominee Alexander Noordijk van de Protestantse Gemeente in Monnickendam heeft geen idee waarom de vlag gestolen is. "Wat moet je met een lap van 21 meter?" Hij vreest dat het geen kwajongensstreek is. "Met de tolerantie van de lhbti'ers zie je dat het eerder slechter gaat dan beter." (…) Daniël Roukema uit Nijkerkerveen, die het concert heeft georganiseerd om de dominee een hart onder riem te steken, spreekt ook schande van de diefstal. "Dit doe je toch niet." Hij ziet er wel een extra reden in om nog meer te strijden voor de acceptatie van de lhbti'ers binnen de kerk. "Ik vind het vreselijk dat het is gebeurd, maar wordt er wel in gesterkt om door te gaan met deze strijd."