Regels voor woningmarkt werken: meer starters- en huurwoningen

Uit onderzoek van het Kadaster stijgt echter een heel ander beeld op, schrijft NRC . Particuliere verhuurders met enkele woningen verkopen hun woningen vaker dan ze opnieuw te huur te zetten. Dat is goed nieuws voor starters, want die woningen van investeerders komen voor een lagere prijs op de markt dan ‘gewone’ woningen. Terwijl investeerders hun woningen tot 2021 voor ongeveer dezelfde prijs verkochten als ‘normale’ verkopers, beuren ze inmiddels gemiddeld 64.000 euro minder per verkochte woning.

Het vorige kabinet nam diverse maatregelen om de wildwestpraktijken op de woningmarkt enigszins in te perken. NRC somt op: “De overdrachtsbelasting voor woningbeleggers werd stapsgewijs flink verhoogd, van 2 naar 8 en later naar 10,4 procent, om het kopen van een beleggingspand minder aantrekkelijk te maken. Belastingvoordelen zoals de leegwaarderatio vervielen. Ook mogen er sinds 1 juli geen tijdelijke huurcontracten meer worden afgesloten en geldt er een maximale huurverhoging in de vrije sector. Daarbovenop kwam de in vastgoedkringen vervloekte Wet betaalbare huur. Deze wet, vormgegeven door voormalig minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge (CDA), regelt voor middenhuurwoningen een huurplafond dat wordt gekoppeld aan een puntenstelsel.”