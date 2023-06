'Regeling Bijzondere Ziektekosten AWBZ loopt uit de klauwen' • Nieuws • 13-07-2012 • leestijd 1 minuten • bewaren

Deskundigen: Regeling uitkleden om deze betaalbaar te houden

Drie deskundigen uit de zorg roepen vandaag in de Volkskrant op de AWBZ aan te pakken. Zij vinden dat de politiek faalt in de aanpak van de onstuimige groei van de AWBZ, waardoor het stelsel onbetaalbaar wordt. De komende verkiezingen zouden daarom wat hen betreft over de AWBZ-kosten moeten gaan.

De drie deskundigen hekelen de politieke partijen, van VVD tot SP, die tot nu toe niets hebben gedaan om de AWBZ aan te pakken. Tweede-Kamerlid Renske Leijten van de SP:

Je kunt wel zeggen: we gooien er van alles uit, maar dan is het voor veel zorgbehoevenden toch de vraag of ze het nog kunnen betalen. Dan is het een kwestie of je geld hebt of niet. Wij kiezen niet voor die tweedeling. (…) Het is goed om het te hebben over de doelmatigheid. Heel veel wordt ongebruikt weggegooid. Maar de stijgende zorgkosten zijn gewoon een feit. De vraag moet zijn: hoe gaan we dat met z’n allen betalen? En dus niet: wie mieteren we eruit?