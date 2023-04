Redwashing van BBB door GroenLinks, PvdA en SP is misleidend Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 230 keer bekeken • bewaren

De programma’s van BBB zijn het tegendeel van links, net als de standpunten van Caroline van der Plas in de Tweede Kamer.

Het ziet er naar uit dat PvdA en in mindere mate GroenLinks en SP deelnemen in gedeputeerde staten die in heel ons land gedomineerd worden door de Boer-Burger Beweging. Een heilloze actie, behalve misschien in Noord-Holland en Utrecht. In Noord-Holland is ‘rechts’ niet groter dan ‘links’, in Utrecht is links vijf zetels in de minderheid. Daar is te onderhandelen.

Onbegrijpelijk daarom is de aanwezigheid van GL en PvdA – en de SP in Limburg – in de rest van de provincies, waarin rechts een overgrote meerderheid heeft. Daar betekent rechts SGP, PVV, JA21. Maar ook VVD, CDA en ChristenUnie, coalitiepartijen in Rutte IV, maar gaarne bereid om te muiten tegen het stikstofbeleid. Niet verwonderlijk na het schot voor de boeg van Wopke Hoekstra deze zomer.

Maar dat vertegenwoordigers van GL, PvdA en SP tegen de landelijke lijn muiten?

Die van de sociaaldemocraten gaan het verst in het legitimeren van hun samenwerking met BBB. Waarbij pluche belangrijker is dan het politieke programma waarvoor hun kiezers hebben gestemd en daartoe schaamteloos de voormalige politieke tegenstanders te restylen als ‘progressief’, dan wel ‘links’. Redwashing.

Zoals de Drentse lijsttrekker Yvonne Turenhout: ‘Op sociaal-maatschappelijk terrein zien we veel raakvlakken met BBB. Die partij is volgens het Kieskompas best links.’ Dat zegt het Kompas in het geheel niet. Probeer maar eens.

Als mantra voor GL, PvdA en SP geldt telkens dat BBB het verbeteren van het openbaar vervoer in de provincie steunt. Maar dat willen vrijwel alle partijen.

Het gênant wringen in bochten kan nog erger. Over milieubeleid verschilt het door Turnhout zelf ingeleide PvdA-programma – Uit liefde voor Drenthe – weinig van dat van GL – Samen eerlijk duurzaam. Desondanks stelt zij: ‘In Zuidoost-Drenthe hebben wij een klassiek rode achterban die anders over milieubeleid denkt dan GroenLinks. Daar leeft vaak het gevoel dat je niet groen kunt doen als je rood staat.’ Onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau en andere wetenschappelijke instituten geven al decennia aan dat die ‘klassiek rode’ PvdA-achterban vanwege het neoliberalisme al lang naar andere partijen is verkast of niet meer stemt.

Turenhout bezondigt zich dus aan kiezersbedrog – gedachteloos het eigen programma van tafel vegen. Ze bezondigt zich ook aan nepinformatie – 'BBB is links' – en demografische vervalsing - 'klassiek rode achterban'. Tenslotte ook aan lullige diskwalificatie van GL, de partij waarmee haar landelijke PvdA zo graag in de provincies de geboorte van de toekomstige samenwerking wilde vieren.

Geen wonder dat fractievoorzitter Carla ‘Overijssel is van ons, wen er maar aan!’ Evers verbaasd is dat haar BBB, die ze zelf een ‘middenpartij’ noemt, zo vaak het label ‘rechts’ krijgt. Deze eigenaresse van een grote kippenfabriek hoeft zich echter geen zorgen meer te maken, want ze wordt op haar wenken bediend door de provinciale vertegenwoordigers van GL, PvdA en SP.

'De natuur is weerbaar en veerkrachtig’

De programma’s van BBB zijn het tegendeel van links, net als de standpunten van Caroline van der Plas in de Tweede Kamer. Rechts is bijvoorbeeld SGP, de partij waarmee Van der Plas’ stemgedrag in de Tweede Kamer het meest overeenkomt. Zo stemde ze tegen het afschaffen van de vijf dagen bedenktijd bij abortus. Andere rechtse standpunten: hervatten van gaswinning in Groningen mag geen taboe zijn. Groei van toerisme is prima, maar dan wel een beetje spreiden.

Wilde BBB twee jaar geleden op het terrein van Vliegveld Lelystad ‘liever huizen bouwen of het teruggeven aan de landbouw’, hierin is de partij gedraaid. BBB is nu zelfs niet mordicus tegen laagvliegroutes vanuit Lelystad, zoals vrijwel alle andere partijen in Gelderland en Overijssel. Neen, laagvliegroutes moeten hoogstens ‘waar mogelijk verminderd’. BBB houdt ook een warm pleidooi voor de regionale vliegvelden in Eindhoven, Groningen en Limburg, tegenwoordig erg populair bij privéjets. Wind- en zonneparken waren in 2021 nog ‘voor boeren en tuinders een goed middel om meer inkomsten te krijgen’. Na twee jaar is de Beweging ook hier gedraaid. Geen millimeter landbouwgrond opofferen!

Een motie waarmee mensen die bezorgd zijn over natuur en milieu niet meer naar de rechter mogen stappen, werd door SGP, BBB en JA21 ingediend. De democratische rechtstaat is een groot goed, maar boeren en andere ondernemers moeten er kennelijk geen last van hebben. De Natura 2000-gebieden heten bij BBB dan ook ‘kapitaalsverspilling’ en ‘wensnatuur’ en mogen volstrekt niet worden uitgebreid, maar moeten zoveel mogelijk worden opgeheven, dan wel verkleind. Is iedereen vergeten dat volgens afspraak in 2030 ook dertig procent van het Nederlandse grondgebied beschermde natuur moet zijn? Dat halen we nu al niet. Niet erg democratisch, bovendien is de BBB-eis dat voortaan lokale overlegclubjes beslissingen nemen over de omgeving, die vervolgens door (hogere) overheden niet meer mogen worden teruggedraaid. Koppel dit eens aan haar eis dat agrarische bestemmingen die de komende tijd worden vastgesteld, ‘voor decennia bindend blijven’. BBB verbindt? Jawel, we worden met handboeien in beton gegoten.

De partij heeft een groot aantal zetels behaald in de waterschappen. Interessant, vanwege het vaak structureel te lage grondwaterpeil. Waterschappen pompen, als bekend, in het voorjaar zoveel mogelijk regenwater weg, opdat het zware boerenmaterieel niet wegzakt in drassigheid. Een paar maanden later wordt het dan ook te droog en pompen de boeren zelf grondwater weg voor ‘beregening’. Waardoor de grond nog droger wordt. BBB geeft verscheidene oplossingen voor de zomerdroogte. Water uit het IJsselmeer halen. Het beperken van de drinkwaterwinning tot ‘een minimum’, vanwege ‘de schade die ontstaat door de waterwinning’. Dit standpunt staat wel heel erg haaks op de grote zorg die onlangs het RIVM uitsprak over de toekomstige drinkwatervoorziening.

Daarnaast blijkt in mijn provincie Gelderland de kwaliteit van het drinkwater alarmerend slecht door de landbouwgiffen. Maar BBB wil: ‘Geen verhoging grondwaterstand’ en de boeren mogen blijven ‘beregenen’ en ‘beschermingsmiddelen’ gebruiken. In tijden van grote droogte moeten de waterschappen de prioriteit aan de boeren geven. Want ‘De natuur is weerbaar en veerkrachtig, goed en voldoende voedsel heeft de prioriteit.’ Voor de duidelijkheid, daar zit geen greintje ironie in. Delen GL, PvdA en SP deze analyse? En ook die andere BBB-enormiteiten?

BBB-oprichter en -strateeg Henk Vermeer bedacht ooit dat zijn partij de indruk moest vermijden een politieke tak te zijn van Farmers Defence Force, Voll Gass of Agractie. Met deze clubs zou de potentiële kiezer te veel negatieve associaties hebben. Desondanks bevatten de BBB-programma’s wel degelijk hondenfluitjes naar deze rechts-populisten. Die stellen onder andere dat het kabinet van het World Economic Forum de opdracht heeft gekregen ‘om de grond van boeren in te ruilen voor de woningen van migranten.’ Hoe luidde dus het eerste BBB-speerpunt in het programma voor Gelderland? ‘Betaalbare woningen, eerst inbreiding en geen voorrang voor (arbeids)migranten.’