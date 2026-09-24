Recordprijs voor diesel, Franse regio maakt openbaar vervoer gratis Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 84 keer bekeken • Bewaren

Bewoners van Valenciennes Métropole en La Porte du Hainaut, in het noorden van Frankrijk, kunnen tot het eind van het jaar gratis met het openbaar vervoer reizen. De maatregel is genomen vanwege de torenhoge brandstofprijzen.

De afgelopen dagen knallen de dieselprijzen door het dak. Dat heeft alles te maken met het Amerikaanse plan om de export van diesel te verbieden. Het Trump-regime hoopt zo de prijzen aan de pomp in de VS te drukken in aanloop naar de midterm-verkiezingen in november.

Amerikanen betalen inmiddels ruim 6 dollar per gallon. Dat is 70 procent meer dan voor het begin de Iran-oorlog. Als gevolg van die aanvallen van Donald Trump en Benjamin Netanyahu, die in Nederland werden toegejuicht door rechtse partijen, zijn de energieprijzen wereldwijd omhooggeschoten.

In Europa was diesel nog nooit zo duur als nu. Volgens United Consumers betaal je in Nederland nu rond de 2,80 euro per liter. Ongeveer de helft van de Europese diesel kwam vorige maand uit de VS.