Recordopkomst bij Hongaarse verkiezingen, eerste uitslagen ongunstig voor corrupte autocraat Orbán

Nog nooit gingen er zoveel Hongaren stemmen als zondag. De opkomst bij de parlementsverkiezingen kwam uit op 77,8 procent. Het vorige record stamde uit 2002, toen 70,5 procent kwam opdagen.

Volgens peilingen die voorafgaande aan de verkiezingen werden gehouden, is de kans groot dat de corrupte autocraat Viktor Orbán gaat verliezen. Zijn partij Fidesz zou blijven steken op zo’n 39 procent, terwijl de nieuwe partij Tisza op de helft van de stemmen zou kunnen rekenen. Volgens de eerste uitslagen maakt Tisza een goede kans om de grootste partij te worden.

Tisza-leider Péter Magyar toonde zich aan het begin van de avond “voorzichtig optimistisch”. Maar hij hield de nodige slagen om de arm. “We willen de verkiezingen winnen, niet de peilingen.”

Magyar is iets minder rechts dan Orbán en vooral een stuk pro-Europeser. Terwijl Orbán zijn oren de afgelopen jaren vooral naar Vladimir Poetin liet hangen, wil Magyar een meer westerse koers varen.