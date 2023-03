Recordaantal politieke affaires met gesjoemel en gefriemel, CDA koploper Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 230 keer bekeken • bewaren

Het CDA mag dan in de peilingen wegzakken uit de toekomst, als het gaat om schendingen van de integriteit staat de partij van Wopke Hoekstra voor het derde jaar fier aan kop. Was het voorheen de VVD waar het meest gerommeld werd,. Dat bericht onderzoekssite Follow The Money op basis van de Politieke Integriteitsindex, een monitor die sinds 2013 actief is. In 2022 werden er maar liefst 75 kwesties geteld, een nieuw dieptepunt in de democratie. Een jaar eerder waren het er 52. Vaak ging het om belangenverstrengeling en ander grensoverschrijdend gedrag. FTM schrijft:

Voor de toename van het aantal affaires bij het CDA is niet één heldere oorzaak te geven. De christendemocraten kwamen door een bonte verzameling kwesties in de problemen. De gemeente Teylingen deed aangifte tegen raadslid Joep Derksen, omdat hij een nieuw rijbewijs had aangevraagd, terwijl de Franse politie zijn rijbewijs wegens te hard rijden had ingevorderd. Hij is inmiddels geen CDA’er meer, maar bestiert nu de Partij voor Teylingen. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal schold vorig jaar een raadslid uit voor ‘lul’ en ‘gladjanus’. Hugo de Jonge hielp als CDA-minister van Volksgezondheid zijn partijgenoot Sywert van Lienden een handje de inmiddels beruchte mondkapjesdeal binnen te halen. De meeste affaires speelden in de lokale politiek. Verschillende CDA’ers met landbouwbelangen stemden als Statenlid mee over het stikstofbeleid. Dat is tegen de integriteitscode van de meeste provincies, die het politici verbiedt om mee te stemmen over dossiers waarin ze een direct belang hebben. In het Limburgse Gulpen-Wittem wilde kandidaat-wethouder Roger Cratsborn zijn advocatenpraktijk aanhouden. Hij wilde geen afspraken maken over hoe hij het wethouderschap dacht te combineren met zijn praktijk. Het CDA trok Cratsborn daarom terug als wethouder. Begin dit jaar werd hij toch geïnstalleerd als tijdelijk raadslid.

Het CDA wordt gevolgd door VVD op de tweede plaats en FvD op drie. In andere democratieën wil het nog wel eens de standaard zijn dat de premier van onbesproken gedrag moet zijn maar bij de VVD zien ze dat anders. VVD-lijsttrekker is dankzij zijn regelmatig uitvallende geheugenfuncties een bedreven sjoemelaar,

De prominentste politicus op de politieke integriteitsindex is dit jaar Mark Rutte. In mei vorig jaar onthulde de Volkskrant dat de premier jarenlang elke dag sms’jes van zijn telefoon wiste. Zijn verklaring was dat hij tot voor kort met een oude Nokia werkte, die snel volliep en traag werd. Het wissen noemde hij ‘realtime archivering’. Daarmee overtrad Rutte de Archiefwet, zo concludeerde de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Dat is in de eerste plaats kwalijk omdat politici nu eenmaal het goede voorbeeld moeten geven: het zijn bij uitstek gezagsdragers die zich aan de wet moeten houden, ook al komt het niet goed uit.

