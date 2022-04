Record: Britse patiënt test 505 dagen positief voor covid-19 Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 143 keer bekeken • bewaren

In het Verenigd Koninkrijk is een coronapatiënt overleden die maar liefst 505 dagen positief testte op corona. Voor zover bekend is er geen enkele andere patiënt die zolang besmet is geweest. Wel is er nog iemand die nu al ruim 400 dagen positief is, meldt de Daily Mirror.

Langdurige coronabesmettingen worden vaak aangetroffen bij immuungecompromitteerde patiënten. Het gaat daarbij om mensen die een verzwakt immuunsysteem hebben omdat ze bijvoorbeeld chemotherapie krijgen of een onbehandelde HIV-infectie hebben.

Als het virus lange tijd kan doorwoekeren in een patiënt, neemt de kans toe dat er een nieuwe variant ontstaat. Zo houden wetenschappers er rekening mee dat Omikron is ontstaan bij een onbehandelde HIV-patiënt in zuidelijk Afrika.

Tegelijkertijd hebben patiënten met een langdurige besmetting vaak een variant onder de leden die in de rest van de wereld al is uitgestorven. Zo stuitten Groningse artsen eind vorig jaar op een besmetting met een virusvariant die vanaf de zomer van 2020 zijn opmars begon in Zuid-Europa. De variant, B.1.177.77, werd daarna verdrongen door de Alfa-variant. De patiënt die B.1.177.77 met zich meedroeg, was al driekwart jaar ziek.