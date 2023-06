Reclamecampagne van Shell voor 'groene energie' verboden wegens misleiding van consumenten

Een advertentiecampagne van de fossiele energiereus Shell is door de Britse variant van de Reclame Code Commissie, de Advertising Standards Authority (ASA), verboden verklaard. Volgens de ASA is de campagne misleidend omdat die consumenten een verkeerd beeld geeft van de rol van Shell in het veroorzaken van de klimaatcrisis. De advertenties wekken de indruk dat groene energie een groot deel van de omzet van de oliegigant uitmaakt. In werkelijkheid is de rol daarvan bij het bedrijf marginaal. De ASA stelt dat het overgrote deel van de investeringen van Shell gaat naar fossiele energie en er geen aanwijzingen zijn dat dit op korte termijn gaat veranderen. Ook reclamecampagnes van de Spaanse oliegigant Repsol en de Maleisische Petronas werden verboden verklaard omdat ze consumenten te weinig informatie geven over de klimaatvernietigende activiteiten van de bedrijven.