Rechtszaak tegen Franse staat wegens vermoorden Afrikaanse soldaten die in Europa tegen nazi's streden Actueel • Vandaag

Europeanen die slachtoffer waren spraken weliswaar schande van de misdaden van de nazi's maar begingen zelf soortgelijke praktijken in andere landen. Een voorbeeld daarvan is de moord op Afrikaanse soldaten die in Europa meegevochten hadden tegen de invasie door de nazi's. Meer dan 100.000 van hen belandden in Duitse krijgsgevangenkampen. Toen ze in 1944, na de bevrijding, hun achterstallige salaris opeisten werden ze doodgeschoten door de Fransen. De 86-jarige zoon van een van de slachtoffers sleept nu de Franse staat voor de rechter voor deze misdaad.

De Franse autoriteiten hebben al eerder toegegeven dat ze M'Bap Senghor doodschoten in Thiaroye, het huidige Senegal, waar een grote groep ongewapende soldaten die overgebracht waren vanuit Europa protesteerden tegen hun behandeling. Naast achterstallige betalingen eisten ze ook dezelfde wedde als hun witte Europese strijdmakkers. Ze werden vervolgens om het leven gebracht door het Franse leger.

Volgens de autoriteiten, die lange tijd logen over de toedracht, werden er tientallen soldaten gedood maar historici constateren dat er vermoedelijk wel 400 dodelijke slachtoffers vielen. De staat ontkende jarenlang dat ze gedood waren en verklaarde dat de slachtoffers gewoon "niet teruggekeerd" waren van het front en bestempelde hen later zelfs tot deserteurs in pogingen de misdaad onder het tapijt te vegen.

Pas in 1953 werd de dood van M'Bap Senghor officieel toegegeven en het duurde tot 2024 voordat de Franse staat erkende dat de militair en zijn strijdmakkers hun leven hadden gegegen voor Frankrijk. De rechtszaak draait er onder meer om dat de staat moet vertellen wat er met het lichaam van Senghor is gebeurd. De advocaat van het slachtoffer stelt dat Frankrijk bij het uitroepen van de onafhankelijkheid van Senegal alle archieven van de overheersing heeft meegenomen omdat zaken verborgen te kunnen houden.

Frankrijk zegt al alles in het werk te hebben gesteld om de toedracht te achterhalen.

Tienduizenden Afrikaanse soldaten vochten mee op Europees grondgebied en daarbuiten in de twee wereldoorlogen en tegen de onafhankelijkheidsbewegingen in Indochina en Algerije. Ze staan bekend als de 'tirailleurs'. Hun cruciale rol is in de geschiedschrijving systematisch verdoezeld.