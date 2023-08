Rechtspraak 2011

23 jun. 2011 - 12:09

Er is niets mis mee dat wat de rechterlijke macht vindt meeweegt. Die vinger is dus zeer terecht om een lekenrechtspraak waarbij de kwantiteit voor gaat op kwaliteit te voorkomen. Al durf ik te beweren dat bij een kwantitatief volksgericht waarbij aantallen doorslaggevend zijn een grote meerderheid aan de kant van Wilders had gestaan. Waarom dus in de tekening buiten Wilders alleen maar wat zo te zien nogal orthodoxe moslims staan is mij dan ook een raadsel. Het ging echt niet alleen om hun belang maar omdat van de gehele bevolking. Maar ja, dan moet je bij Wilders zo veel extra poppetjes (inclusief een wijzer deel van de moslims) tekenen en Vrouwe Justitia juist wat extra gewicht laten leggen bij de benadeelden, maar ook weer zo dat de uitslag in het voordeel van Wilders en de rest van Nederland blijft. Dat is moeilijker te tekenen.