Rechtsextremistisch raadslid klaagt over antisemitisme, maar wordt dan geconfronteerd met foto partijgenoten

Het rechtsextremistische Antwerpse raadslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang) maakt er een gewoonte van om tijdens vergaderingen te wijzen op antisemitische incidenten in de stad. Daarbij wijst hij steevast met de beschuldigende vinger naar moslims.

Maar hoe zit het eigenlijk in zijn eigen partij met het antisemitisme? Het Vlaams Belang (voorheen Vlaams Blok) heeft een lange antisemitische geschiedenis. Collega-raadslid Michael Freilich (N-VA) wees Van Rooy deze week tijdens een debat op een foto die zijn partijgenoten Filip Dewinter en Ben Bessemans kort daarvoor online hadden gezet ter gelegenheid van de verjaardag van de laatste. Op het Insta-kiekje is te zien hoe de twee rechtsextremisten poseren met een vlag van Verdinaso, schrijft Het Laatste Nieuws .

“Verdinaso was een fascistische en antisemitisch geïnspireerde beweging uit het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) reageert verontwaardigd in 'Joods Actueel' en spreekt over “de ware aard van Vlaams Belang die hiermee zichtbaar wordt.””