Rechtsextremisten verjagen NOS-journalist van Twitter na onderzoek over opkomst rechtsextremisten

NOS-techjournalist Joost Schellevis verlaat sociaal netwerk Twitter waar hij ruim 25.000 volgers heeft. De druppel om het speeltje van Elon Musk achter zich te laten is een lawine van extreemrechtse drek die hij over zich heen kreeg, naar aanleiding van een verhaal over de toegenomen dreiging van extreemrechts via sociale media.

Schellevis kondigde zijn reportage aan met de mededeling dat extreemrechts sociale media kundig inzet om jongeren te bereiken. Die zijn soms pas 13 jaar oud als ze via bijvoorbeeld TikTok en Instagram worden geconfronteerd met neonazistisch gedachtegoed. Vooral extreemrechtse Telegramkanalen zijn flink gegroeid, concluderen Schellevis en collega Sümeyye Ersoy. Voor hun onderzoek keken ze mee in 51 extreemrechtse kanalen en chatgroepen, waarvan 18 Nederlandstalige:

"Een van die populairder geworden kanalen is het Telegramkanaal van de White Lives Matter-groep die bij de jaarwisseling racistische teksten op de Erasmusbrug projecteerde. Soms zijn de groepen tussen de regels door extreemrechts, en profileren ze zich als patriottisch en vaderlandslievend. Maar in andere gevallen gaat het om regelrechte verheerlijking van het nazi-bewind in de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust."

Nadat Schellevis zijn verhaal en de uitgebreide video (te zien bovenaan deze pagina) deelde, stroomden zijn reacties vol met bagatellisering van de extreemrechtse dreiging en met verwensingen. Daarop probeerde de journalist nog te verduidelijken:

"Veel mensen in de reacties die niet echt lijken te beseffen wat hier aan de hand is. Dit gaat niet over rechtse/conservatieve opvattingen waar wij het label "extreemrechts" opplakken. Dit gaat over "buitenlanders" willen aanvallen, een etnostaat willen, Hitler-verheerlijking."

Dat mocht niet baten. In zijn laatste tweet schrijft Schellevis: “Dit verhaal (zie vooral ook de comments) was voor mij de druppel: ik stop met Twitter. Bijna 16 jaar volgemaakt. Het was leuk. Tot ziens.”