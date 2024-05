Neonazi’s Voorpost hopen dat ultrarechts kabinet er komt, vertellen ze bij rondleiding door Kamer

Zo’n 25 neonazi’s van Voorpost hebben zaterdag een rondleiding gehad door de Tweede Kamer. Bezorgde burgers hadden aan de bel getrokken over het fascistische bezoek aan de Kamer, maar volgens ProDemos, dat de rondleidingen organiseert, is iedereen welkom die zich aan de huis- en veiligheidsregels houdt. Dat schrijft NRC .

Voorpost is een beruchte club die steevast terugkeert in de publicaties van de AIVD over rechtsextremistische groepen. De organisatie bagatelliseert de misdaden van de nazi’s en sympathiseert met het apartheidsregime dat tot 1990 de scepter zwaaide in Zuid-Afrika.