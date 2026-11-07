Rechtsextremist vermoordt zes voorbijgangers in Krakow Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 340 keer bekeken • Bewaren

Opnieuw wordt Europa getroffen door een extreemrechtse terreuraanslag. In de Poolse stad Krakau, een populaire toeristenbestemming, heeft een man gehuld in militaire camouflagekleding het vuur geopend op willekeurige voorbijgangers. Zes mensen werden gedood en een vijftiental raakte gewond. De dader werd uitgeschakeld door een moedige politieagent die daarbij zelf ook beschoten werd en verwondingen opliep.

Een schutter die zaterdag in Krakau vier vrouwen en twee mannen doodde, was gefascineerd door extreemrechtse ideologie, zo vertelde minister van Binnenlandse Zaken Marcin Kierwinski tijdens een persconferentie. "Alles wijst erop dat de schutter werd beïnvloed door een extreemrechtse ideologie; een aspect dat eveneens onderdeel zal zijn van het onderzoek", aldus Kierwinski. "Politieagenten zijn ter plaatse, evenals medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst – zowel op de plek van het incident als bij de woning van de familie van de betrokkene."

De 24-jarige Pool is geen militair benadrukken de autoriteiten. Hij beschikte over een wapenvergunning en heeft geen strafblad. Hij reed zaterdagmiddag met een auto het centrale plein van de stad op en begon te schieten.

Minister van Binnenlandse Zaken Marcin Kierwiński vertelde op een persconferentie zaterdagavond dat er ‘nog veel meer wapens’ zijn gevonden in de auto van de dader. Volgens de minister heeft het snelle optreden van de politie een ‘nog veel groter bloedbad voorkomen’. De Poolse autoriteiten vragen inwoners van Krakau en toeristen om de rest van de avond binnen te blijven in hun woning of hotel.

Amoer twee weken geleden schoot een rechtsextremist in twee Parijse voorsteden vanuit een auto met een mitrailleur op voorbijgangers. Hij trof doelbewust zwarte en Arabische burgers, waaronder een kind van 12 jaar. Een jonge man werd vermoord. De dader werd opgepakt. Bij hem thuis werd onder meer een exemplaar van Mein Kampf aangetroffen. Extreemrechtse politici demoniseren al langer de migrantenbevolking van Trappes, de gemeente waar de aanslag plaatsvond.

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