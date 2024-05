Rechtsextremist neergestoken bij islamhaatdemo

"Hij is in zijn been en zijn gezicht gestoken", aldus een collega van Stürzenberger tegen Bild. "Voor zover bekend is er geen levensgevaar." Een politieagent die de aanvaller probeerde te overmeesteren is ook gewond geraakt. Volgens Bild zijn zijn verwondingen "ernstig". Alle gewonden zijn in elk geval naar het ziekenhuis gebracht.