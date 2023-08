Rechtse politica eist dat onderzoeker haar naam verwijdert uit Ted Talk over slavernijverleden Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 364 keer bekeken • bewaren

Antoinette Sandbach, tot 2019 Lagerhuislid voor de Conservatieven, eist dat een student van de universiteit van Cambridge haar naam verwijdert uit onderzoek dat hij deed naar het slavernijverleden. De student, Malik Al Nasir, doet al jaren onderzoek naar zijn familieleden die tot slaaf gemaakt werden. Ook kijkt hij wie er van die praktijken profiteerden.

Al Nasir ontdekte dat zijn familie te werk werd gesteld op plantages in het voormalige Brits-Guiana. De winst van die plantages kwam ten goede aan onder meer Samuel Sandbach. Antoinette Sandbach is een nazaat van deze slavenhouder. Hij was “een van de rijkste en meest actieve slavenhandelaren in Groot-Brittannië”, aldus Al Nasir.

Antoinette Sandbach wil liever niet herinnerd worden aan de activiteiten van haar voorouder. Nadat Al Nasir een Ted Talk hield over het slavernijverleden, dreigden haar advocaten de universiteit van Cambridge met een rechtszaak, meldt The Guardian. Ook nam het voormalige Lagerhuislid contact op met Al Nasirs begeleider aan de universiteit met het verzoek om haar naam uit zijn onderzoek te schrappen.

Sandbach beschouwt de vermelding van haar naam als een inbreuk op haar privacy. Ook voerde ze aan dat vrouwen in de 19e eeuw in het Verenigd Koninkrijk nog als eigendom van hun echtgenoten werden beschouwd. Een vreemd argument, verklaart Al Nasir tegenover The Guardian. “Ik bestudeer de slavernij in de 18e en 19e eeuw, ik ben geen geschiedkundige die onderzoek doet naar het vrouwenkiesrecht.”