Rechtse partijen willen kritische ngo’s het liefst aan banden leggen, maar het volk is het daar niet mee eens Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 207 keer bekeken • Bewaren

Rechtse en ultrarechtse partijen beweren graag dat ze namens het volk spreken. Het zijn telkens weer lastige rechters en bemoeizuchtige non-gouvernementele organisaties (ngo’s) die die roet in het eten gooien als de rechtse partijen de volkswil willen uitvoeren. Om die reden diende SGP-lijsttrekker Chris Stoffer een voorstel in om ngo’s aan banden te leggen: de organisaties zouden de staat niet zomaar meer voor de rechter mogen slepen als de overheid zich niet aan haar eigen regels houdt.

Nu heeft ‘het’ volk natuurlijk niet één mening – anders dan ultrarechts graag beweert – maar duidelijk is wel dat een grote meerderheid van de bevolking juist wel wil dat organisaties de mogelijkheid hebben om de overheid via de rechter aan te pakken.

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Democratie Monitor, blijkt dat ruim 80 procent van de Nederlanders vindt dat het maatschappelijk middenveld de staat moet kunnen aanklagen als die zich niet aan de wet houdt, schrijft dagblad Trouw. De krant wijst erop dat er binnen de coalitie verdeeldheid bestaat over de rol van ngo’s:

“VVD-Kamerlid Nicole Maes stelde onlangs nog kritische Kamervragen over ‘activistische ngo’s’ aan minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66). Ze wilde weten hoe Sjoerdsma organisaties beoordeelt die de overheid regelmatig voor de rechter dagen en publiekscampagnes tegen bewindspersonen opzetten. Volgens de minister is het belangrijk dat ‘maatschappelijk organisaties zich kritisch kunnen uitlaten over het Nederlandse beleid.’ Tegenspraak is volgens Sjoerdsma onderdeel van een democratische samenleving.”