Rechtse partijen willen extreem geweld tegen agenten met Oud en Nieuw niet oplossen

2 jan. 2024 - 16:39

Wat we ook doen, het probleem oplossen doen we nooit. We kunnen hoogstens streven naar wat we met elkaar als de minst schadelijke oplossing zien. We moeten, als mens en als samenleving, veel meer onze verantwoordelijkheid willen zien en nemen en begrijpen dat alles betrekkelijk is. Ik bedenk maar eens iets: Stel, je wint bij een weddenschap on line een hele hoop geld. En je verwezenlijkt eindelijk, eindelijk je droom: je krijgt dat beest van een motor in je bezit. En een week later rijd je je met dat monster te pletter..... Wordt het niet eens tijd dat we iets meer oog krijgen voor bepaalde 'verbanden'? Want een verband - ik geef toe, het is menselijk, dus beperkt - is er wel. Die mensen bv, die die weddenschap - uit een ordinair eigenbelang - organiseerden, willen natuurlijk niets weten van een eventuele verantwoordelijkheid, net als diegene die die motor verkocht, die hem maakte, die er reclame voor maakte enz. enz. enz. enz. Willen we het niet zien, prima, maar een/het (?) verband is er wel!