Rechtse partijen komen met populistische fopmaatregel om vieze bedrijfsauto's in binnenstad te houden

Een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer komt met een absolute fopmaatregel om vervuilende bedrijfsauto's voorlopig niet uit de binnensteden te weren. Een aantal gemeenten willen die stop op vervuilende auto's vanaf 1 januari invoeren, wat onder meer ten goede komt van de luchtkwaliteit voor de bewoners van de stad. VVD, PVV en BBB, aangevuld met kleine rechtse partijen en DENK willen dat nu voorkomen.

Zowel de gemeenten als ondernemend Nederland begrijpen niets van de poging van de rechtse partijen om de maatregel de nek om te willen draaien. Brancheorganisaties laten weten dat 75 procent van de bedrijfsbussen al geschikt is voor de nieuwe milieumaatregel. Ondernemers die het zich financieel niet kunnen veroorloven om een nieuwere bedrijfsauto aan te schaffen, kunnen een uitzondering aanvragen.

"Veel ondernemers hebben zich al jarenlang voorbereid op de komst van de zero-emissiezones in de steden. Als de Tweede Kamer de invoering nu weer op de lange baan schuift, laat de politiek zich van zijn slechtste kant zien. Dat is volstrekt onbegrijpelijk en onwenselijk, want voor ondernemers die worstelen met de investering en meer tijd nodig hebben, is er al een overgangsregeling", aldus voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland, waar onder anderen loodgieters bij zijn aangesloten.

Daar komt nog eens bij dat 1 januari helemaal geen harde overstapdatum was. "Dit is echt een heel verkeerd signaal. Dit uitstel treft ondernemers die juist wel hun best hebben gedaan. Straks gaan die ondernemers failliet, door mensen die claimen dat ze de overstap niet kunnen maken. Terwijl het hier al tien jaar over gaat en bijna niemand meer rijdt met een bus die op 1 januari al niet meer de binnensteden in zou mogen. Het klopt gewoon niet", zegt Geert van Eijk, beleidsmedewerker bij evofenedex.

De gemeente Amsterdam laat zich niet weerhouden door een meerderheid in de Tweede Kamer die uitstel wil van uitstootvrije zones. "Wij gaan gewoon door met de voorbereidingen voor 1 januari 2025", schrijft verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst in een bericht op LinkedIn. "Voor ons is het nu het belangrijkst dat ondernemers duidelijkheid hebben. Voor alle ondernemers die al veel hebben geïnvesteerd om op tijd aan de nieuwe regels te voldoen en voor de ondernemers die op het punt staan om te investeren. Zij moeten weten waar ze aan toe zijn."

De wethouder noemt het "vervelend dat wederom twijfel wordt gezaaid vanuit de landelijke politiek over de zero-emissiezones en dat wordt voorgespiegeld of de invoering, een gemeentelijke bevoegdheid, op het laatste moment landelijk kan worden tegengehouden".

Naast Amsterdam willen ook onder meer Utrecht, Zwolle, Den Haag en Rotterdam per 1 januari de meest vervuilde bedrijfsauto's en vrachtwagens weren.

Bron: ANP