Rechtse minderheidscoalitie wil Jesse Klaver het vel over de oren trekken vanwege Iran-oorlog en financiële tegenvallers

Het rechtse minderheidskabinet wil de Iran-oorlog en de tegenvallers in de voorjaarsnota aangrijpen om de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en zorg door te drukken. Dat schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in het AD.

“Als alarmfase 1 dreigt, zijn oppositiepartijen eerder geneigd compromissen te sluiten ‘in het landsbelang’. Het gebeurde in 2012 toen er vanwege de toenmalige crisis fors moest worden bezuinigd. Het gebeurde in coronatijd. En nu hoopt het kabinet-Jetten op herhaling door te hameren op crisisgevaar.”

Het minderheidskabinet wil met de oppositie een “breed akkoord” voor de begroting van volgend jaar en de daaropvolgende jaren. Daarvoor kijken de rechtse partijen nadrukkelijk naar GroenLinks-PvdA. Een akkoord met ultrarechts is theoretisch ook mogelijk, maar vanwege de weigerachtigheid van Geert Wilders en de instabiliteit van BBB (12 zetels in de Eerste Kamer) onwaarschijnlijk.

GroenLinks-PvdA werd uitgesloten van de coalitieonderhandelingen omdat Dilan Yesilgöz dat tijdens de verkiezingscampagne had beloofd om een al te grote nederlaag voor haar partij af te wenden. Nu hopen VVD, CDA en D66 dat GroenLinks-PvdA water bij de wijn doet en akkoord gaat met (een deel van) de bezuinigingen die zij hebben afgesproken.

Bij het aantreden van het kabinet-Jetten dachten de coalitiepartijen nog dat zij hun beleid met wisselende meerderheden door de Tweede en Eerste Kamer zouden kunnen loodsen. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver waarschuwde toen al dat dat niet zou gaan lukken. Inmiddels lijken D66, CDA en VVD ook tot die conclusie te zijn gekomen.

Klaver verklaarde eerder ook dat zijn partij er niets in zag om de lasten neer te leggen bij de mensen die het minste hebben. De coalitiepartijen hopen nu dat ze hem toch zover kunnen krijgen, omdat de problemen groot zijn. “Tot nu toe is GroenLinks-PvdA vooral overal tegen”, klaagt een anonieme minister tegenover Van Soest.

Klaver maakte tijdens het debat over de regeringsverklaring al duidelijk dat hij zich, net als de rest van de oppositie, niet wil committeren aan de strenge begrotingsnormen van VVD-minister Eelco Heinen. De GroenLinks-PvdA-leider wil daarnaast dat grote bedrijven en de meest welvarende Nederlanders ook gaan meebetalen om de verschillende crises het hoofd te bieden. In de plannen van het kabinet-Jetten worden de rijken juist ontzien.