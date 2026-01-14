De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Rechtse minderheidscoalitie wil hogere bonussen voor bankiers

D66, CDA en VVD willen dat werknemers in de financiële sector weer hogere bonussen kunnen ontvangen. De partijen die onderhandelen over een rechtse minderheidscoalitie, gaan een einde maken aan de bonusregels die nu gelden voor het personeel van banken en fintech-bedrijven, bericht het FD.

“Het ‘creëert meer ruimte voor ondernemingen om specialistisch personeel, zoals IT’ers, aan te trekken en te behouden’, stellen de drie formerende partijen. ‘Dit verbetert het vestigingsklimaat en het concurrentievermogen wordt versterkt.’ JA21 en BBB zeggen tegen het FD dat zij het plan woensdag in de Kamer zullen steunen, daarmee is er een meerderheid voor.”

GroenLinks-PvdA snapt niets van de prioriteiten van het aanstaande kabinet. “Miljarden bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid liggen op tafel en tegelijk bonussen voor bankiers vervijfvoudigen”, schrijft Kamerlid Julian Bushoff op Bluesky.

De bonusregels werden eerder deze eeuw ingevoerd toen de belastingbetalers moesten opdraaien voor het redden van de banken tijdens de financiële crisis. Sindsdien mogen bonussen niet meer dan 20 procent van het vaste salaris bedragen.