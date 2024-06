Rechtse Kamermeerderheid wil dat pensioenfondsen geen rekening meer houden met mens en milieu

Een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet maatregelen neemt tegen pensioenfondsen die bijvoorbeeld niet meer in fossiele bedrijven willen beleggen. PVV, NSC, VVD, BBB, CDA, CU, SGP, FvD en JA21 stemden voor een motie van VVD-Kamerlid Thierry Aartsen die zich keerde tegen “activistisch beleggingsbeleid”.

De vraag is welke aandelen de komende decennia de hoogste rendementen zullen opleveren. Als de recente geschiedenis ons iets leert, is het wel dat dat niet per se beleggingen in olie- en gasproducenten zijn. Werd de lijst van de grootste bedrijven begin jaren negentig nog gedomineerd door fossiele bedrijven, inmiddels dichten beleggers tech-ondernemingen veel meer waarde toe.