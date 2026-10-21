Rechtse Kamerleden gebruiken massaal AI voor hun debatbijdragen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 158 keer bekeken • Bewaren

Kamerleden verdienen ruim 140.000 euro bruto per jaar. Maar wie denkt dat ze in ruil voor dat geld ook keihard werken aan hun debatteksten, komt in veel gevallen bedrogen uit. Uit onderzoek van De Groene Amsterdammer blijkt dat maar liefst 68 Kamerleden de afgelopen twee jaar teksten uitspraken die afkomstig waren van AI.

De grootste AI-gebruiker was het inmiddels naar Amsterdam vertrokken PRO-Kamerlid Esmah Lahlah. Binnen haar partij was ze een uitzondering: de AI-detector ging bij de partij slechts bij 4 procent van de bijdragen af. De VVD (16 procent) en het CDA (14 procent) scoren bijvoorbeeld een stuk hoger. Kamerleden voor de Partij voor de Dieren, SP en Volt spraken geen AI-teksten uit.

Alle Kamerleden van BBB en Lid Keijzer (Mona Keijzer) maken gebruik van AI voor hun teksten. Bij JA21 vertrouwt onder meer partijoprichter Annabel Nanninga op AI. Ook bij de PVV en de Groep Markuszower zijn veel Kamerleden liever lui dan moe. Voor maar liefst 24 procent van de debatbijdragen van Groep Markuszower werd AI gebruikt. Volgens René Claassen (Groep Markuszower) is AI wel “hartstikke links”. “We moeten ze echt corrigeren”, klaagt hij tegenover De Groene Amsterdammer.

PVV’er Maikel Boon, die door de Rijksrecherche wordt onderzocht wegens het verspreiden van AI-nepbeelden van bijvoorbeeld Frans Timmermans, blijkt AI niet alleen voor afbeeldingen maar ook voor teksten te gebruiken. Dat leidt tot overduidelijke AI-formuleringen als: “De volgende oorlog zal beginnen met een paar toetsaanslagen vanachter een scherm. Geen waarschuwing, geen frontlinie, maar directe ontwrichting van vitale infrastructuur.”

De Groene constateert dat het veelal onbekende of nieuwe Kamerleden (hallo Tijs van den Brink) zijn die AI gebruiken. Pijnlijk: D66-Kamerlid Dion Huidekooper gebruikte AI zelfs voor zijn maiden speech – de persoonlijke eerste toespraak in de Kamer.

“Vooral de BBB-fractie heeft AI consistent omarmd: fractievoorzitter Henk Vermeer sprak AI-teksten uit bij maar liefst 22 van de 58 debatten waar hij aan meedeed, en ook zijn fractiegenoten Caroline van der Plas en Femke Wiersma staan hoog op de lijst. In totaal komt ruim dertig procent van de BBB-teksten grotendeels uit ChatGPT of Claude. ‘Ja natuurlijk gebruiken wij AI, wij gebruiken ook rekenmachines, mobiele telefoons en zelfs koffiezetapparaten’, zegt Vermeer. ‘Als je een kleine fractie hebt waarbij relatief veel werk met een klein team verzet moet worden, dan is AI een heel goede tool.’”