Rechtse complotdenkers schrikken zich rot van werkelijkheid rond aanval op Pelosi

Rechts-populistische kopstukken, opiniemakers en andere complotdenkers hebben hun verkondigde onzin over de aanval op Paul Pelosi moeten terugnemen. Nadat de man van voormalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi in hun huis werd aangevallen, beweerden zij dat de aanval niet echt plaatsgevonden had maar een smoes was van de Democraten om de Republikeinen in een slecht daglicht te zetten. Inmiddels zijn de bodycam-beelden van de politie vrijgegeven.

Een van de ontkenners van de aanval, de Republikeinse advocaat en vaste Fox News-gast werd live in de uitzending met zijn eigen onzin geconfronteerd. Terwijl hij ontkende dat er geen bewijs was van een daadwerkelijke aanval, werd hij er door de Fox-presentator op gewezen dat de beelden ervan achter hem op het grote scherm te zien waren. Nadat hij even later de mogelijkheid open wilde houden dat Pelosi de dader – de extreemrechtse complotdenker David DePape - zelf had binnengelaten en er geen sprake was van een inbraak, kreeg hij te horen dat ook die beelden inmiddels achter hem vertoond werden.

Pelosi werd eind oktober vorig jaar aangevallen door DePape die de woning was binnengedrongen op zoek naar Nancy Pelosi. Het plan van de aanvaller was om de toen nog voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te ontvoeren. Hij trof alleen echtgenoot Paul aan, die het alarmnummer belde en ondertussen zijn belager rustig probeerde te houden door zelf ook kalm te blijven. Op de bodycambeelden is het moment te zien waarop de politie aanklopt en Pelosi en DePape samen opendoen. Daarbij probeert Pelosi zijn hand om de hamer geklemd te houden die door DePape wordt vastgehouden. Kort erop is te zien hoe de man inhakt op Pelosi, waarna de politie direct in actie komt. De agenten konden DePape overmeesteren, maar niet voorkomen dat Pelosi een gebroken schedel en verwondingen aan zijn handen en armen opliep.

De vrijgegeven beelden van de inbraak zelf zijn van een beveiligingscamera van de Pelosi’s. Daarop is te zien hoe DePape de tuin in sluipt, een slot probeert te forceren en daarna met een hamer het raam stukslaat.