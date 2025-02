Rechtse cancelcultuur: Francesca Albanese mag in Kamer niet praten over genocide in Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 562 keer bekeken • bewaren

Een rechtse meerderheid blokkeert te elfder ure een bezoek van de speciale VN-rapporteur voor de Palestijnse gebieden, Francesca Albanese, aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk zou de Kamer op donderdag met Albanese in gesprek gaan over de situatie in Gaza, maar de rechtse partijen zien liever dat de Kamer een safe space is waar geen kritiek mag worden geuit op Israël.

NRC schrijft: “Albanese staat bekend om haar felle kritiek op Israël, waardoor ze in dat land niet meer welkom is. Zo betichtte ze als een van de eerste hoge VN-functionarissen Israël van genocide in Gaza. In een rapport van maart vorig jaar schreef Albanese dat Israël het oorlogsrecht „opzettelijk verdraait […] in een poging genocidaal geweld tegen het Palestijnse volk te legitimeren”.”

Op 23 januari stemde een meerderheid nog in met de komst van Albanese. Bij die vergadering liet de 37-koppige fractie van de PVV echter verstek gaan. Ook BBB was in geen velden of wegen te bekennen. Nadat er ophef ontstond over de komst van Albanese begon Geert Wilders op X te huilen. “De extreme luiheid van de PVV. Niet komen opdagen op je werk en dan anderen de schuld geven”, sneerde D66-Kamerlid Jan Paternotte op Bluesky.

Onder druk van de ultrarechtse sneeuwvlokjes van PVV, BBB en SGP werd er dinsdag opnieuw gestemd over het bezoek van Albanese. VVD-Kamerlid Eric van der Burg, die twee weken geleden nog voor de komst van Albanese stemde, draaide als een blad aan de boom. Plotseling heeft hij “geen behoefte om naar haar te luisteren”.