Rechts wil slecht geïnformeerde burgers Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 610 keer bekeken • bewaren

Jos Scholte Huisman, voorheen enterprise architect in de IT

Ik had nog nooit van het Verdrag van Aarhus gehoord. Het verdrag regelt dat burgers toegang kunnen krijgen tot belangrijke milieu-informatie. Dat lijkt me geen erg spectaculair verdrag. Maar dat komt omdat ik in mijn idealistische hoofd nog steeds de volgende uitgangspunten hanteer:

Nederland is van de Nederlanders en niet van politieke partijen, bedrijven of andere machtsgroepen.

De regering bestuurt en beheert het land voor en namens de Nederlanders en moet verantwoording afleggen.

Iedere 4 jaar stemmen Nederlanders voor een nieuwe regering.

Zowel de regering als de Nederlanders hebben er belang bij dat de burgers goed geïnformeerd zijn en beschikken over feiten die het hun mogelijk maakt om een voor hun passende keuze te maken. Dus natuurlijk geeft de overheid ook milieu informatie graag aan haar burgers.

Ik begrijp dat die 4 punten wat op de lachspieren werken in de tijd waarin we leven. Ook ik krijg steeds vaker het gevoel dat mijn regering de vijand is en niet mijn vertegenwoordiger. Om het erger te maken ga ik er nog een uitgangspunt aan toevoegen:

Om goed beleid te kunnen voeren moet de overheid op een gedetailleerd niveau informatie verzamelen om beleid te maken en het effect te controleren.

Of in dit geval, milieu-informatie, zoals genoemd in het verdrag van Aarhus, moet de overheid gewoon hebben om het land te kunnen besturen. Zonder die informatie is de overheid niets anders dan een stel amateurs die maar wat aanrommelen. De verantwoordelijke afdelingen maken rapportages die beleidsmakers krijgen om te kunnen sturen. Dezelfde informatie aan burgers geven is nauwelijks een inspanning te noemen. Wie zoals ik wel eens debatten volgt kan vergeven worden dat hij/zij/hen weer in (grim)lachen uitbarst. De debatten doen vermoeden dat de regering ook vaak maar wat probeert en hoopt dat de uitkomst goed is. Dat is een belangrijk ingrediënt voor het recept van iets als een toeslagenschandaal.

Het voorstel om te onderzoeken of het verdrag opgezegd kan worden kwam van de BBB. Naast de BBB stemden de VVD, PVV, CDA, FvD, SGP en JA21 voor. Wat kan toch in vredesnaam het doel zijn van deze partijen?

Mijn snelle conclusie: rechts wil slecht geïnformeerde burgers. Rechts heeft ruimte nodig om dingen te doen waar goed geïnformeerde burgers niet blij van zouden worden. Dat zou in dit geval te maken kunnen hebben met oudere Zwitserse burgers die hun overheid succesvol voor het gerecht daagden omdat de overheid hen niet afdoende beschermde tegen klimaatverandering. Dat kon dankzij de resultaten van het verdrag van Aarhus. Mondige goed geïnformeerde burgers zijn een geschenk voor politici die hun rol begrijpen en er voor de burger zitten. Slecht geïnformeerde en dus manipuleerbare burgers, zijn een geschenk voor politici die dingen willen doen die niet goed zijn voor burgers.

Mag het verdrag van Aarhus worden opgezegd? Wat mij betreft wel, maar alleen als we het vervangen door een wet waarin staat dat het de plicht van de Nederlandse overheid is om haar burgers maandelijks te informeren over belangrijke feiten zoals de staatsschuld, uitgaven aan belangrijke onderwerpen én de staat van het klimaat en het milieu in Nederland. De burgers zijn er niet om te worden verleid om op een politieke partij te stemmen. De overheid is er voor en namens de burger en feitelijke verantwoordelijkheid afleggen is wel het minste wat de burger mag verwachten. Partijen die de burger niet willen informeren met feiten, zitten er niet voor de burger.

Weer een leuke voor de stemwijzer dit jaar: Is Nederland van en voor de burgers of is Nederland van en voor de politieke partijen en belangengroepen?