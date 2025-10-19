Rechts wil Nederland redden. Van wie eigenlijk? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 507 keer bekeken • bewaren

Judith Hofman Moeder Persoon volgen

Er schijnt een enorme dreiging te zijn. Althans, als ik zeer rechts moet geloven. Nederland is in gevaar. Van woke, van migranten, van vrouwen die praten, van regenbogen, van elektrische fietsen. Ik ben de tel een beetje kwijt. En blijkbaar moet het allemaal weer normaal worden.

Wat dat normaal precies is, vertelt niemand. Er was waarschijnlijk ooit een tijd waarin iedereen hetzelfde dacht, er nooit iemand ziek was, niemand op de vlucht hoefde en de aardappelen vanzelf uit de grond sprongen. Een sprookje dat nooit heeft bestaan, maar het verkoopt lekker. Want willen we terug naar het Nederland waarin iedereen op klompen liep en boter kocht bij het Zeeuws meisje?

Zeer rechts doet graag alsof het een opstand is. Een revolutie tegen de elite. In werkelijkheid is het gewoon marketing. Je pakt woede, giet het in een vlag, roept dat jij de stem van het volk bent en klaar. Je hoeft niks op te lossen, je hoeft niet te regeren, je hoeft alleen maar te wijzen. Naar alles wat anders is.

En ondertussen blijft alles zoals het is. De zorg wordt uitgekleed, huizen zijn onbetaalbaar, jongeren raken overspannen voordat ze hun eerste belastingaangifte doen. Maar dat ligt natuurlijk allemaal aan die asielzoeker op het azc. Of aan dat meisje dat ze of hen wil heten. Of ligt het toch aan de witte man van 50 plus?

Het is niet dat rechts dom is. Integendeel. Ze weten dondersgoed hoe angst werkt. Angst is het makkelijkste middel dat er is. Je hoeft niemand iets te beloven, je hoeft alleen maar te zeggen dat er iets wordt afgepakt. Mensen zijn niet rationeel als ze bang zijn. En een bange kiezer stelt geen lastige vragen.

Wat me misschien nog het meest fascineert is dat mensen stemmen op partijen die ze verachten als ze op televisie komen. Ze vertrouwen ze niet, vinden ze onsympathiek, maar denken wel dat ze tenminste zeggen waar het op staat. Terwijl wat ze zeggen zelden klopt. Maar ach, het klinkt lekker en dat is tegenwoordig belangrijker dan de waarheid.

29 oktober mogen we weer kiezen. En ik hoop dat mensen dan even nadenken over wie ze geloven. Over wie er echt aan hun kant staat. Want zeer rechts redt Nederland niet. Ze redden hun eigen zetels. Van Nederland houden ze alleen als het precies in hun straatje past.