Rechts-radicale ondernemer klopt naïeve complotdenkers geld uit de zakken

Goedgelovige complotdenkers laten zich in het ootje nemen door opportunistische coaches die beloven dat ze miljonair kunnen worden als ze zichzelf onafhankelijk verklaren. De meest prominente coach is de rechts-radicale Ronald Heister, schrijft NRC Handelsblad vrijdag.

Ook zouden de ‘autonome mensen’ recht hebben op anderhalf miljoen euro, uit te keren door de Nederlandse staat. De complotdenkers zijn er namelijk van overtuigd dat de Belastingdienst in werkelijkheid een trustfonds is dat wordt beheerd door Koning Willem-Alexander. Wie zich onafhankelijk verklaart, zou recht hebben op een ‘erfenis’ uit dit trustfonds. Vreemd genoeg denken de Belastingdienst en de rechtbank daar heel anders over .

Heister bevindt zich volgens NRC in kringen van reactionaire katholieken die gelieerd zijn aan Forum voor Democratie. “Voor de oerconservatieve katholieke stichting Civitas Christiana organiseert Heister in dat jaar het congres Cultuur onder vuur. Sprekers gaan tijdens de bijeenkomst in Haarlem tekeer tegen de twee „nepreligies”: islam en „klimaatgekte”. In datzelfde jaar gaat Heister samenwerken met complotzender en uitgeverij De Blauwe Tijger, van het katholieke Forum-lid Tom Zwitser. Op die zender lanceert Heister zijn nieuwe bedrijf, Bossmaker, dat de geboortetrustpapieren gaat verkopen. Ook bij de nieuwe publieke omroep Ongehoord Nederland mag hij reclame maken voor zijn bedrijf.”