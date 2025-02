Rechts in de aanval tegen gendergelijkheid Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1180 keer bekeken • bewaren

Alles wat te maken heeft met het bevorderen van jezelf kunnen zijn ook als dat buiten huisje boompje beestje valt, wordt – nog even verholen - met wantrouwen en weerzin begroet.

De extreemrechtse coalitie houdt geholpen door de christelijke partijen een verbod op genderconversie tegen. Met de mond wordt beleden dat zulke praktijken gevaarlijk zijn en niet acceptabel maar in de praktijk krijgen toverdokters en religieuze fanatici vrij baan. Argument: het voorstel gaat te ver en maakt te veel strafbaar. Straks mag je als dominee in een pastoraal gesprek niet eens meer zeggen dat God het huwelijk tussen man en vrouw heeft gewild. Als dat zo is, gebruik je als Kamerlid je recht van amendement om verbeteringen aan te brengen. Maar nee, het hele plan moet van tafel.

Tegelijkertijd neemt minister Reinette Klever – geïnspireerd door Trump zegt ze erbij, de ontwikkelingshulp op de schop. Belangrijk onderdeel: alle projecten op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten worden in hun geheel gestopt. Datzelfde geldt voor de Nederlandse bijdrage aan UN Women en alles wat te maken heeft met sport en cultuur.

Dit heeft niets te maken met prioriteiten stellen. We hebben hier te maken met een ideologische keuze. Het is tekenend dat de schipbreuk van de wet tegen genderconversie en de aanval van Klever op gendergelijkheid en vrouwenrechten bijkans op dezelfde dag plaatsvinden. Opnieuw wordt duidelijk dat de huidige coalitie weinig op heeft met de vrijheid van het individu maar juist op het gebied van de persoonlijkheid grenzen wil stellen. Anders stop je geen wetsvoorstel dat rituelen wil verbieden om mensen van hun seksuele identiteit af te helpen als die afwijkt van de door religies en taboes tot "normaal" verklaarde norm. Alles wat te maken heeft met het bevorderen van jezelf kunnen zijn ook als dat buiten huisje-boompje-beestje valt, wordt – nog even verholen - met wantrouwen en weerzin begroet.

Natuurlijk: de aanhangers van de nieuwe preutsheid, van de opgelegde "normaliteit" kraaien graag dat homo's tegenwoordig niet meer hand in hand over straat kunnen gaan alsof dat ooit wél zo geweest is, maar dat is uitsluitend om moslims daarvan de schuld te geven. Het is een stok om de hond te slaan.

Nederland leek zich in de jaren zestig en zeventig te ontworstelen aan taboes en onderdrukking in intermenselijke relaties. Dat wordt nu teruggedraaid. Het begint klein en bewust onopvallend maar het zal steeds heftiger vormen aannemen.

Kijk maar naar Hongarije waar PVV-idool en voorman Viktor Orbán de lhbti-rechten heeft ingeperkt. Of naar Rusland.

Laat het voor democraten en voorstanders van een werkelijk vrije samenleving niet worden: "Dit is het begin. Wij verliezen de strijd".

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten toch open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

