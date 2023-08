Rechts heeft inhoudelijk niets tegen Frans Timmermans in te brengen

Inhoudelijk is Frans Timmermans een open boek. In zijn jaren als eurocommissaris heeft hij precies laten weten waar hij voor staat en hoe hij denkt. Hij toonde bovendien dat hij gevoel heeft voor machtsverhoudingen. Sinds jaar en dag vormen de christendemocraten in het Europees Parlement de grootste fractie en spelen de socialisten de tweede viool. Timmermans moest dan ook opereren in een politieke omgeving die in meerderheid kritisch tegen hem gestemd was. Dat betekent concessies doen en genoegen nemen met het haalbare. Zonder zijn grote diplomatieke talenten was Timmermans er nooit in geslaagd zijn natuurherstelwet door het parlement te krijgen. Een rechtlijniger persoon had liever een totale nederlaag geleden dan daarvoor de nodige concessies te doen.