Rechts Frankrijk woedend omdat Miss France kort haar heeft: 'Alles wordt woke en inclusief' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 628 keer bekeken • bewaren

In Frankrijk, waar de nationale Miss-verkiezing nog als een serieuze zaak wordt gezien en de live-uitzending 7,5 miljoen kijkers trekt, is commotie ontstaan over de nieuwe winnares Ève Gilles. De studente wiskunde en informatica aan de universiteit van Lille heeft kort haar en dat is voor het eerst in de meer dan 100 jaar oude geschiedenis van het concours. Gilles verklaarde na haar uitverkiezing dat het een overwinning was voor diversiteit. “We zijn gewend om prachtige Missen met lang haar te zien, maar ik koos voor een androgyne look met kort haar. Iedere vrouw is anders, we zijn allemaal uniek.”. Dat was tegen het zere been van conservatieven, die zoals bekend geobsedeerd zijn met het stellen van normen en verplichtingen als het gaat om hoe vrouwen er volgens hen uit dienen te zien en moeten gedragen.

De winnares van Miss France werd voor de helft gekozen door het publiek en voor de helft door een jury. Hoewel Gilles slechts derde werd bij de publieksstemmen, kon ze het kroontje toch bemachtigen dankzij de stemmen van de jury. Die keuze kan dan ook rekenen op een storm aan kritiek. “Miss France is niet langer een schoonheidswedstrijd, maar een wedstrijd die gebaseerd is op inclusiviteit”, schrijft een gebruiker op X. “Eve Gilles ziet er helemaal niet uit als een Miss” en “Ze wil Miss France ‘woke' maken” valt er verder nog te lezen op sociale media.

De agressie die de winnares ten deel viel, is zo ernstig dat er nu een nationaal debat over is ontstaan. Sandrine Rousseau, parlementslid van de groene partij EELV en vooraanstaand feministe reageert geschokt: "Ik ben geschrokken van de reacties op Miss France 2024. Ik had niet gedacht dat we daarin waren blijven hangen. Ons haar, en wat we ermee doen, hoe we het stylen, zijn geen zaken van mannen. Punt." Eerder had ze al cynisch geconstateerd dat in Frankrijk "we in 2023 de vooruitgang op het gebied van respect voor vrouwen dus afmeten aan de lengte van hun haar?"

Haar partijgenoot en Europarlementariër Karima Delli springt ook in de bres voor Gilles: "Enorme steun voor Ève Gilles, #MissFrance2024 , ondanks de haatzaaiende tweets op sociale netwerken met ongelofelijke agressie! Slik je gif in, ze is niet alleen fantastisch, Miss Nord-Pas-de-Calais is ook intelligent in het omarmen van haar diversiteit!"