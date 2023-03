Rechts beleid in de praktijk: zes op tien huishoudens kunnen niet rondkomen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 137 keer bekeken • bewaren

Maar liefst zes op de tien huishoudens in Nederland kunnen niet of moeilijk rondkomen. Dat blijkt uit onderzoek van DeloitteNL. In het NPO Radio 1 Journaal vertelt onderzoeker Wendy Brink:

“Als je het hebt over mensen die financieel kwetsbaar zijn of financieel ongezond, dan heb je het bij financieel kwetsbare mensen eigenlijk over mensen die nog wel in staat zijn om de rekeningen te betalen maar eigenlijk niet meer overhouden dan dat. Dus ze kunnen niet echt sparen, ook niet echt een buffer opbouwen voor onvoorziene omstandigheden, en dan zie je dat het letterlijk een kwetsbare groep is. Er hoeft maar iets te gebeuren of ze zakken verder af. En als je het hebt over financieel ongezonde mensen dan heb je het over mensen die op elk dubbeltje moeten letten, achterstand hebben op hun rekeningen en het financieel gewoon heel zwaar hebben.”

Vorige maand schatte het Centraal Planbureau (CPB) al dat vorig jaar 1,3 miljoen mensen in Nederland in armoede leven. Het Rode Kruis deelt aan zo’n twintigduizend huishoudens die niet in aanmerking komen voor de voedselbank boodschappenkaarten uit, vijfhonderd scholen hebben inmiddels ontbijtprogramma’s om ervoor te zorgen dat kinderen niet met een lege maag in de klas zitten. Het Europees Sociaal Fonds heeft 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voedselhulp.

Bij de aftrap van de verkiezingen voor Provinciale Staten in Dordrecht waarschuwde VVD-leider Mark Rutte, inmiddels ruim 12 jaar premier, opnieuw voor de “linkse wolk” van GroenLinks en PvdA: “Hoe kleiner ze worden, hoe beter het is. Je hebt alleen maar last van ze.”