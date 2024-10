Rechters straffen mensen met migratieachtergrond en zonder vervolgopleiding zwaarder

Rechters straffen harder als een verdachte een migratieachtergrond heeft of geen vervolgopleiding heeft gedaan. Dat blijkt uit een analyse van NOS op 3 in samenwerking met Investico. Bij het onderzoek keken de onderzoeksjournalisten naar 1,2 miljoen besluiten van het Openbaar Ministerie, ruim een half miljoen uitspraken van de rechter en meer dan 200.000 opgelegde gevangenisstraffen.

“Officieren van justitie gaan bij verdachten met een migratieachtergrond vaker over tot vervolging, de rechter verklaart ze eerder schuldig en ze krijgen vaker een gevangenisstraf opgelegd. (…) In de cijfers is te zien dat het opleidingsniveau van de verdachte het grootste verschil geeft, meer dan migratieachtergrond. Het grootste effect is te zien bij een combinatie van de twee kenmerken.”

Als verklaring voor de hogere straffen wijst persrechter Jacco Janssen op de persoonlijke omstandigheden van verdachten. “Als we op de wip zitten tussen gevangenisstraf en taakstraf, dat we proberen om mensen die een baan hebben die baan te laten behouden. Als we die weghalen zijn we misschien verder van huis en is de maatschappij daar ook niet bij gebaat.”