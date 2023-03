Rechter: zorgverleners met long covid krijgen voorlopig geen compensatie Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 92 keer bekeken • bewaren

Zorgmedewerkers die long covid hebben opgelopen in 2020 hebben geen recht op een compensatie van de overheid. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag geoordeeld naar aanleiding van een kort geding die de vakbonden CNV en FNV hadden aangespannen tegen de staat.

De rechter vindt dat de schadevergoeding niet toegewezen kan worden in een collectieve procedure. De enige manier om te beoordelen of een zorgmedewerker recht heeft op schadevergoeding is om per individu te kijken, stelt de rechter. Daarbij moet rekening gehouden worden met waar en onder welke omstandigheden de zorgmedewerker besmet is geraakt.

De vakbonden FNV en CNV eisten in het kort geding dat alle zorgverleners, die in 2020 besmet zijn geraakt en als gevolg long covid hebben gekregen, een schadevergoeding van 22.839 euro per persoon krijgen. ‘’Deze mensen moesten echt onder specifieke, risicovolle omstandigheden werken’’, zegt Joost Veldt, zorgbestuurder bij CNV. ‘’Het ministerie van Volksgezondheid mag daar op worden aangesproken.’’

De staat wil niet meegaan in de eis van de vakbonden. Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, werkt aan een regeling voor zorgmedewerkers die long covid hebben. Daar wil de politiek 150 miljoen euro voor vrijmaken. De regeling is alleen bestemd voor mensen die in de eerste drie maanden van de pandemie besmet zijn geraakt.